قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، خلال زياته اليوم لمحافظة قنا، إن النقابة ستنفذ المبادرة في جميع المحافظات، وفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن ونقابة المهن الزراعية والإدارات المحلية بالمحافظات ووزارات الشباب والرياضة والبيئة والتعليم العالي، موجهًا الدعوة لرجال الأعمال للمشاركة في المبادرة لما لها من دور في الحفاظ على البيئة والتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة.

ووجه المسؤولين بضرورة الاهتمام بفاعليات تنفيذ المبادرة واعتبارها مبادرة قومية يحدد لها موازنه سنوية ومناطق جديدة كل عام بمتوسط 270 ألف شجرة مثمرة سنويا لزيادة عدد الأشجار على مستوى الجمهورية من 53 مليون شجرة إلى 54 مليون شجرة خلال ثلاثة أعوام.