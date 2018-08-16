قال الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة تلعب دورًا كبيرًا في تأهيل طلابها علميًا عن طريق فلسفة ممنهجة في التعليم "بخلاف الجامعات الأخرى".

وأضاف حجازي، خلال احتفالية لتكريم أوائل محافظات مصر، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسيد فيليب موباي، المستشار العلمي بالسفارة الألمانية، وعدد من الشخصيات العامة، ووفد إعلامي رفيع المستوى متخصص في شؤون الجامعات، وأولياء أمور الطلاب، أن دمج التعلم بالبحث العلمي قبل التخرج، هو أساس العملية التعليمية في الجامعة، وذلك بعيدًا عن الطرق التقليدية المعتمدة على الحفظ والتلقين، مؤكدًا أن فلسفة الجامعة الألمانية تحتاج لبنية اساسية وكوادر بشرية وكذلك منحًا تدريبية ودراسية بالخارج وهو ما تفعله الجامعة".

وأوضح حجازي أن الطالب قبل تخرجه من الجامعة سيجد نفسه ذو شخصية تختلف عن خريج أي جامعة أخرى"، وأن الجامعة توفر عدد من المنح الدراسية لطلابها بدولة ألمانيا، لافتًا أن الطالب هو الشريك في نجاح مسيرة الجامعة الألمانية.

وتابع رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة قائلا: "الرئيس السيسي دائمًا ضمن تكريماته نجد من بين المكرمين طلابًا من الجامعة الألمانية نظرًا لتفوقهم وتميزهم".

ووعد حجازي الطلاب وأولياء الأمور أن الجامعة الألمانية هي نقطة الانطلاق والتفوق وطمئنهم علي أبنائهم ومستقبلهم.