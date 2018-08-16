تفقد المستشار عمر مرون وزير شئون مجلس النواب رئيس البعثة المصرية للحج، أسر شهداء الشرطة بمقر إقامتهم بفندق "الساعة" المطل على الحرم المكي.

واستمع مروان، خلال جولتة التي رافقة خلالها اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج والأمين العام لمجلس الوزراء واللواء علاء الأحمدي مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية، إلى أسر الشهداء اللذين أعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية على منحهم هذا التكريم لحج بيت الله الحرام.

وأشادت أسر الشهداء بالجهد الذي تبذلة وزارة الداخلية من أجل راحتهم والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجههم.

كما تفقد رئيس البعثة غرف إقامة اسر الشهداء بفندق "أبراج زمزم" ببرج الساعة، وأثنى على المجهود الذي تبذلة الوزارة من امتيازات فاخرة لأهالي أسر الشهداء اللذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر مشيدا بجهود الوزارة في خدمة حجاج القرعة بوجها عام.