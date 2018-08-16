يقدم المركز الثقافي الروسي، خصما على عدد من الـ"كورسات"، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يصل لنسبة 65%.

ورصدت "الوطن" أسعار "الكورسات" قبل وبعد الخصم:

1) تصميم الجرافيك بـ3.100 جنيه بعد الخصم، وقبله 8.860 جنيه.

2) الرسوم المتحركة (موشن جرافيك) بـ3.745 جنيها بعد الخصم، وقبله 10.700 جنيه.

3) "الفوتوشوب" بـ1.890 جنيها بعد الخصم، وقبله 5 آلاف جنيه.

4) "المونتير" بـ4.100 جنيه بعد الخصم، والسعر قبل الخصم 11.730 جنيه.

5) تصميم صفحات المواقع بـ3.820 جنيها، وقبله 10.900 جنيه.

6) تطوير صفحات المواقع بسعر 4.100 جنيه، وقبله 11.730 جنيها.

7) "ICDL" بـ1850 جنيها، وقبله 5.290 جنيها.