تنطلق فعاليات العروض الفنية لمهرجان شباب الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية، في الخامسة من مساء اليوم، وذلك على مسرح كنيسة مارمينا فلمنج.

وتشمل العروض الفنية لهذا العام مختلف أنواع التمثيل كالمسرحيات والاسكتشات والمونودراما والبانتومايم.

ويشهد اليوم الأول ثلاثة عروض مسرحية، هي "البرواز" من كنيسة مارمينا فلمنج، و"المتهم" من كنيسة القديسة مارينا والبابا كيرلس السادس بالدولي، و"المهمة المستحيلة" من كنيسة مارجرجس محرم بك، فيما يختتم اليوم بعرض مونودراما "الدمية" تقدمه "ميرا انطون" من كنيسة العذراء والملاك غبريال بشارع سيف.

جدير بالذكر أن المهرجان الكنسي، هو الالتقاء السنوي لجميع كنائس، حيث يخوضون المنافسات في شتى المجالات الروحية والرياضية والفنية، التي تنتهي بتكريم المراكز الأولى، فيما يتميز مهرجان هذا العام بكونه مهرجان اليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على تأسيس المهرجان في عهد البطريرك المتنيّح البابا شنودة الثالث.