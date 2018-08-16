ضبطت رئاسة مركز بلقاس في الدقهلية، اليوم، 7 سلاحف برية ممنوع الاتجار فيها، وذلك خلال حملة مكبرة قيادة المحاسب محمد فريد الشيوى، رئيس المركز، على محلات بيع الحيوانات الأليفة، غير المرخصة والممنوع بيعها.

شارك في الحملة حاتم قابيل، وغادة الحمادي، نائبا رئيس المركز، والدكتور إيهاب شعيشع، مدير الطب البيطري، والدكتور السيد الزيات، والدكتورة دينا سليمان، وتامر ياسين بجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، والمهندس لطفي عباس، مدير شؤون البيئة برئاسة المركز، وأحمد جميل، مدير العلاقات العامة برئاسة المركز.

ونفذت الحملة قرار غلق لأحد المحلات، وجرى تحرير محضر إثبات حالة.