أصدر اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قرارًا برفع حالة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة من خلال كل من شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري "شركة الصعيد للنقل والسياحة، وشركة غرب ووسط الدلتا، وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة"، وخصوصًا للمناطق البعيدة والمتطرفة لمواجهة ضغط الركاب خلال فترة إجازة العيد والتي يوجد أقبال كبير عليها من المواطنين وبأسعار مناسبة وأخرى اقتصادية.

وبحسب بيان الشركة، اليوم، أصدر يوسف تعليماته لشركات الركاب الثلاث بضرورة الكشف على السيارات العاملة على الخطوط قبل تحركها من المختصين للتأكد من سلامتها فنيًا، مع ضرورة تخصيص عدد 2 سائق للرحلات الطويلة، وأيضاً إنشاء غرفة عمليات طوال فترة العيد بمقر الشركة القابضة وشركات نقل الركاب الثلاث لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات، مع وضع خطة تشغيل سيارات ومواعيد إضافية للعمل على مدار اليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة وأخرى للحد من الزحام وعدم الانتظار لفترات طويلة، مع تطبيق نظام التشغيل المشترك مع الشركات الثلاثة.

كما أصدر يوسف تعليمات لقيادات ومسؤولي تشغيل شركات نقل الركاب بالتواجد المستمر بجميع مراكز التشغيل، لضمان سير العمل مع وضع سيارات احتياطي بجميع فروع التشغيل لدفعها في حالة وجود تكدس أو زيادة في الركاب في بعض الأماكن أو حدوث أعطال فجائية للأتوبيس ودفع سيارات نجدة مجهزة لإصلاح الأعطال فورًا مع تكليف قطاع التفتيش بالشركة القابضة للنقل البحري والبري للقيام بحملات تفتيشية مكثفة خلال فترة إجازة العيد للتأكد من الضوابط لتشغيل السيارات وحل المشاكل والصعوبات في حينها مع إعطاء تقارير لرئاسة الشركة القابضة بالأحداث الهامة .