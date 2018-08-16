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وكيل "تموين البحر الأحمر" يتفقد إدارتي حلايب والشلاتين

وكيل "تموين البحر الأحمر" يتفقد إدارتي حلايب والشلاتين

لجنة فنية من "الطب البيطري" لفحص الأضاحي بالبحر الأحمر

لجنة فنية من "الطب البيطري" لفحص الأضاحي بالبحر الأحمر

عاجل| ترامب: تركيا أثبتت أنها ليست صديقا جيدا للولايات المتحدة

عاجل| ترامب: تركيا أثبتت أنها ليست صديقا جيدا للولايات المتحدة

"الأرصاد": طقس الجمعة حار.. والعظمى في القاهرة 35 درجة

"الأرصاد": طقس الجمعة حار.. والعظمى في القاهرة 35 درجة

السودان يشكر مصر على إرسال قافلة مساعدات

السودان يشكر مصر على إرسال قافلة مساعدات

"المركزي": معدل البطالة ينخفض لـ 9.9% في أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010

"المركزي": معدل البطالة ينخفض لـ 9.9% في أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010

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"الأرصاد": طقس الجمعة حار.. والعظمى في القاهرة 35 درجة

"الأرصاد": طقس الجمعة حار.. والعظمى في القاهرة 35 درجة

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