أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، القرار رقم 10725 لسنة 2018، بإنهاء تكليف الدكتورة "س. ح"، كبيرة أخصائيين طب بشري، من العمل بوظيفة مدير مستشفى فاقوس المركزي، ونقلها للعمل بمستشفى أبو كبير المركزي على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وكلف المحافظ إياد محمد عبد المنعم دوريش، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية للقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى فاقوس المركزي بجانب عمله لحين الإعلان عن شغلها قانونًا.

وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم العمل وتنفيذ خطط الإصلاح الإداري ورفع مستوى أداء العاملين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.