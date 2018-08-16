تعاين بعثة الحج السياحي، غدا الخيام، التي سيقيم بها حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات.

وقال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن البعثة ستتأكد غدا من تجهيز الخيام المخصصة للحجاج، وفقا للاتفاق الموقع مع مؤسسة الطوافة السعودية.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه تم الاتفاق على أن تكون الخيام ألمانية الصنع مضادة للحريق، على أن تكون التكييفات الموجودة بالخيام "فريون"، وتلتزم المؤسسة بتوفير مصدر طاقة بديل بكل مخيم تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي فضلا عن تكييفات بديلة ومراوح.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات لحجاج المستوى الاقتصادي بمنى وعرفات إحداها ساخنة، فيما سيتم تخصيص "بوفيه مفتوح لحجاج مستويي 4 و5 نجوم".