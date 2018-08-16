قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المسؤول عن إراقة الدماء في اعتصامي رابعة والنهضة جماعة الإخوان.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، أن الرئيس السيسي كان حريصا على أن يكون الفض سلميا.

وكشف بكري أن "الاعتصام تم بعد أخذ قرار الفض أربع مرات لأن هناك 3 مرات كلما اتخذ قرار بالفض كانت الجماعة تحشد فتتراجع الدولة".

وأشار إلى أن "شقيق محمد البلتاجي وعدد من قيادات الجماعة جلسوا مع الفريق عبدالمنعم التراس الموجود في مقر قيادة الدفاع الجوي بالقرب من ميدان رابعة، الذي أبلغ السيسي أنهم يرغبون في الفض السلمي، فقال له الرئيس تفاوض معهم ونفض الاعتصام وظل ينتظرهم حتى الخامسة صباحا، وقال السيسي طالما مجوش فلنبدأ على بركة الله".

وأضاف أنهم من أتوا بالجثث من مناطق عديدة ليفتروا على الجيش والشرطة وليقولوا أن هؤلاء هم ضحايا الجيش والشرطة.