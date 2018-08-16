تفقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، الأكاديمية المهنية للمعلمين، لمتابعة التدريبات الخاصة بترقي، الموجهين، ومديري ووكيل إدارة تعليمية، ومدير مدرسة ووكيل مدرسة.

وقال عبد الرؤوف، في تصريحات صحفية، أثناء متابعته التدريبات، أنه يمكن التقدم للوظيفة بالإفادة بشرط أن يكون بالإفادة أن المتدرب حضر واجتاز الدورة التدريبية، وذلك تيسيرا على المتقدمين للوظائف الإشراقية، ولكن الشهادة شرط من شروط المقابلة وليس تقديم الملف، ووعد المتدربين بسرعة استخراج الشهادة.

وطمئن المتدربين أن المقابلة الشخصية تدار بشفافية ويأخذ كل ذي حق حقة ولا مجال للمجاملات ولا الأقدمية ويتولى المنصب الإكفاء والأصلح للمكان ولكن سوف يراعى الأقدمية والسن في التسكين.

وتفقد القاعات التدريبية واستمع لقلق المعلمين من المقابلة والأماكن الشاغرة المعلن عنها

وأكدت الدكتورة نيفين كرم، مدير الأكاديمية، أنه قد تقدم للأكاديمية 500 متدرب، وجرى تدريبهم في وقت قياسي وذلك بجهد جميع العاملين في الأكاديمية.