كشف العميد محمد فتح الله، مدير إدارة الدعم لشرطة التموين والتجارة الداخلية، استعدادات وزارة الداخلية لضبط الأسواق تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنه جرى وضع خطة ميدانية تستهدف مراقبة قطاع المحلات العامة والتجارة، وقطاع اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى قطاع المخابز والمطاحن.

وأضاف "فتح الله" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمن مصر"، مع الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على فضائية "ltc"، أن هذه الخطة يشرف عليها ميدانيًا مدير الإدارة العامة للتموين.

وأشار مدير إدارة الدعم لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه جرى توفير كافة السلع واللحوم والدواجن في الأسواق وفقًا للأسعار المحددة، وتكثيف الرقابة والمراجعة على المخابز خلال الأيام المقبلة، مضيفًا: "نحن نعمل جاهدين على ضبط الأسعار في الأسواق، وهذا رقم الخط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين 24060800 - 24060801 - 24060802 - 24060803 -24060804