أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم، إحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلى للنيابة، بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لاتفاقهم فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلى.

وقال «الجهاز» فى بيان، اليوم، إن القرار مصحوب بعدد من التدابير الإدارية التى اتخذها وسيتم الإعلان عنها لاحقاً، فى ضوء سعيه لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة، ويعكف الجهاز حالياً على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة، وتعطيل آليات المنافسة التى تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره، منفرداً حسب أولوياته واحتياجاته.

وأضاف: «جاء ذلك ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلى فى مصر، وفقاً لمعلومات عن قيام أصحاب المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق»، وتابع أنه «يعتزم التصدى بكل حزم لأى محاولة تقوض جهود الدولة فى الإصلاح الاقتصادى، وتنال من المستهلك المصرى عن طريق تحميله أعباءً اقتصادية ما كان ليتحملها فى إطار المنافسة الطبيعية بين المنتجين».

وتعد صناعة الطوب الطفلى، إحدى الركائز الأساسية فى قطاع التشييد والبناء وعنصراً مهماً فى التنمية العقارية، وقد يؤثر أى ارتفاع فى تكاليف الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر فى العقارات، والتى بدورها قد تؤثر سلباً على جودة البنية التحتية وتُحد من التوسع العمرانى.