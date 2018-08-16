قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة أطلقت حملة لحصر العمالة غير المنتظمة ونجحت في تسجيل 2 مليون و300 ألف منهم كمرحلة أولى للحملة.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة "تن"، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادات "أمان" لفئة العمالة غير المنتظمة، موضحا أنه سيعقد اجتماعا عقب العيد مع الجهات المختصة للنظر في كيفية رعاية فئة العمالة غير المنتظمة،

وتابع أن القوى العاملة على مستوى 27 محافظة هي الجهة التي تنظر دائما لهذه الفئة من العمالة، ولديها إدارة متخصصة لتقديم الرعاية لهم، وموضحا "نحاول حصر العمالة على مستوى المحافظات لكن لم نكن نلقى قبول منهم، لكن بعد مبادرة السيد الرئيس وإطلاق مبادرة أمان ورعاية العمالة تغير الوضع، وأطلقنا أيضا حملة حماية لحصر العمالة على مستوى الجمهورية نجحت خلال 3 أشهر في تسجيل 2 مليون و300 ألف عامل تمثل 25% من مستوى العمالة على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أن كل المديريات جاهزة لتوزيع الشهادات، وأن بعد العيد ستكون هناك جلسات مع كل الجهات لوضع آليات لتشغيل هذه الفئة وتوفير الرعاية الكلملة لهم.