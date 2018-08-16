أعلن الإعلامي تامر شلتوت مساء اليوم الخميس، عن تقديم استقالته من شبكة راديو النيل حيث أنهى تعاقده مع الادارة بصورة ودية، وذلك بعدما كان يُقدم برنامج "السر" على إذاعة "ميجا FM".

وقال "شلتوت" في بيانٍ، "اعتز بتجربتي مع راديو النيل والفترة التي قضيتها به، وهو من وضعني على الطريق، حيث إن بداية عملي في مجال الإذاعة كان من خلال راديو ميجا FM"، متابعًا: "لكن بحكم ارتباطي بعملي كمقدم لبرنامج صباح الخير يا مصر وانشغالي بعدة أعمال فنية من المقرر عرضها الفترة المقبلة يصعب عليّا التوفيق بينهم، وأتقدم بالشكر لكل زملائي بشبكة راديو النيل".