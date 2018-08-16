أعلنت الإعلامية راغدة شلهوب، عن مغادرتها شبكة تليفزيون "الحياة"، اليوم الخميس، بشكلٍ ودي، متمنية للإدارة الجديدة النجاح والإزدهار من جديد، قائلة: "أنا على ثقة في قدرة الإدارة والعاملين فيه على تحقيقه".

وكتبت "شلهوب" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد فترة ممتدة حققت فيها الكثير من النجاحات وقدمت فيها برامج تصدرت نسب المشاهدة في مصر أعلن اليوم انتهاء تعاقدي مع تلفزيون الحياة والذي اعتبره بيتي الأول".

وتابعت: "أتوجه بالشكر إلى جمهور القناة الكبير والممتد عبر أنحاء الوطن العربي وأدين له بالفضل في تحقيق النجاح عبر دعمه وحبه الذي يحاوطني أينما ذهبت ويفاجئني بمتابعته الدؤوبة وحديثهم عن تفاصيل حلقات أذيعت منذ سنوات، وهو ما يلقي عليّ مسؤولية كبيرة في اختيار محطتي القادمة حتى تليق بهذا الجمهور الكبير.. إلى لقاء قريب مع محبتي".