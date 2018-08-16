قال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن قطاع الأدوية هو أكثر القطاعات التي يتم فيها الممارسات الاحتكارية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "إم بي سي مصر"، أن مصر تمتلك الإرادة الحقيقية لتنظيم السوق ولكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

وتابع أن هناك كثير من الجهات التي تتابع العمل مع الجهاز، حيث يبدأ عمل الجهاز عندما يأتيه شكوى أو عند رصد مخالفة وفي هذه الحالة يحيل الجهاز الأمر إلى النيابة أو يتخذ إجراءً إداريًا لها، مضيفا أن هناك تعاونا بين الجهاز وكافة أجهزة الدولة.

وعن إمكانية الجهاز في محاسبة الكيانات الاقتصادية الكبرى قال إن كل الكيانات الاقتصادية الكبرى تخضع للجهاز.