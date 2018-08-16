يستقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، صباح السبت المقبل، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك للمشاركة في مهرجان الماراثون الرياضي بمدينة كفر الشيخ، فضلاً عن عقد لقاء مفتوح مع شباب البرلمان والطلائع.

ويشمل برنامج الجولة، زيارة نادي كفر الشيخ الرياضي، وتفقد عملية إنشاء نزل الشباب الجديد، وافتتاح تطوير مبنى ديوان عام مديرية الشباب والرياضة، وافتتاح قاعة المؤتمرات، وتعلية طابقين بنزل الشباب، بالإضافة إلى لقاء الشباب بقاعة المؤتمرات، فضلاً عن توزيع الجوائز المالية على الفائزين بمهرجان الجري والمشي.