عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو بعنوان "واشنطن تتوعد أنقرة بالمزيد.. وأردوغان يتصلب"، ويرصد الفيديو ما حدث في الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية.

ويظهر في الفيديو أن الاقتصاد التركي، به عجز تجاري 77.06 مليار دولار في عام 2017، كما أن قيمة الواردات تبلغ 234.16 مليار دولار، والصادرات 157.09 مليار دولار، مشيرًا إلى أن 6% من الواردات من نصيب الولايات المتحدة، فضلاً عن التضخم الذي وصل أعلى مستوياته منذ 14 عامًا في يوليو الماضي حينما بلغ 16%.

وتابع القناة في تقريرها أن أزمة الثقة بين أردوغان والنظام الاقتصادي بدأت مع إصراره على عدم رفع معدلات الفائدة رغم التضخم، فضلاً عن زيادة سيطرته على البنك المركزي وتعيين صهره وزيرًا للمالية.

ودفع هذا المستثمرين الأجانب لسحب 771 مليون دولار من الأسهم المدرجة بالبورصة خلال الربع الأول من 2018، كما سحبوا 1.15 مليار دولار من السندات الحكومية في أول 3 أسابيع من مايو، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا في 2017 بنسبة 19%.