انطلق الحفل الخيري الغنائي للفنانة أنغام، بإستاد القرية الأولمبية بجامعة المنصورة، الليلة، والذي ينظم لصالح مرضى الأورام، بالتزامن مع افتتاح وحدة أورام الأطفال بالدور السابع، لتكون على أعلى مستوى عالمي تنافس به مثيلاتها داخل مصر وخارجها بمركر الأورام بالمنصورة.

حضر الاحتفال عدد كبير من قيادات جامعة المنصورة، وفريق "فات يونتيد" الذي تبرع بمشروع الدور السابع كاملاً بتكلفة 8 ملايين جنية.

وقال الدكتور إيهاب عباس، مسؤول فريق "فات يونيتد"، بحسب بيان جامعة المنصورة، اليوم، إن هدف الفريق هو توحيد الجهود المجتمعية وتجميع مجتمع الدقهلية من أجل رسالة سامية وهي دعم مركز الأورام، وأن تطوير وحدة أورام الأطفال ضمن حملة "هنعالج ولادنا" حدث استثنائي وفريد من نوعه، فقد كانت رؤية الفريق أن يتم الإعلان عنه من خلال حدث ضخم.