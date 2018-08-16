أصيب شخصين إثر سقوط جزء من سلم عقار وسط الإسكندرية، مساء اليوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الرئيسي الجامعي.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط، بلاغًا يفيد سقوط جزء من سلم العقار الكائن بـ23 شارع المزدلفة غربال.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع العقار بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط، والمهندس النوبتجي هشام عبد الحليم، واتضح من المعاينة سقوط جزء من سلم الدور الخامس.

وقالت بهية عبد الفتاح ، رئيس حي وسط، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن العقار المكون من أرضي و5 أدوار علوية وجزء من السطح، صادر له عدة قرارات ترميم آخرها القرار رقم 299/4 لسنة 2012.

وأضافت عبدالفتاح، أن سقوط السلم أدى إلى إصابة شخصين هما هشام عباس محمد إبراهيم، وعثمان عباس محمد إبراهيم، وجرى نقلهما إلى المستشفى الأميري، مؤكدة: حفاظا على الأرواح جرى عمل إشارة لقسم محرم بك للإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجار عمل الإجراءات اللازمة.