إدراج 5 مواد مخدرة جديدة بجدول المخدرات، ليزيد عدد المواد المدرجة إلى 11 مادة، كان أحد قرارات وزارة الصحة، أمس، والمواد المدرجة حديثا مخلقة كيميائيا من مادة الحشيش والمعروفة بـ"القنب المخلق"، حيث أضيفت إلى القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي يحظر حمل أو تداول أو جلب هذه المواد.

وقال الدكتور هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين لـ"الوطن"، إن أشهر المواد المخدرة التي أُنتجت مؤخرًا باستخدام هذه المركبات، كانت مواد تداولت تحت أسماء "الفلاكا، الفودو، والاستروكس"، لافتًا إلى أن هذه المواد تختلف فيما بينها من حيث حدة التأثير على خلايا المخ والجسم، وقد يصل إلى تأثيرها إلى 400 ضعف تأثير مخدر الحشيش العادي.

ترصد "الوطن" أهم المعلومات المتوفرة عن هذه المخدرات، وأعراضها وأخطارها:

-مخدر الفلاكا

بحسب ما ورد في تقرير صدر عن وزارة الصحة الأمريكية عام 2015، فإن "الفلاكا" هي مادة مخدرة تباع على هيئة حبيبات كريستالية صغيرة، يعتمد تركيبها الكيميائي على مادة "Alpha-PVP"، ويزدهر تصنيعها في الصين وباكستان والهند، نظرًا لعدم إدراج هذه المادة ضمن جداول المخدرات هناك.

ويضيف التقرير: "المخدر يتسبب في حالة من الهذيان والهلوسة، كما يمد متعاطيه بقوة شديدة تسبب كوارث عند محاولة كبح جماحها، حيث تقود إلى ممارسة أقصى أنواع العنف، كما يتسبب في ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم قد يصل إلى 41 درجة مئوية، ما يدفع المتعاطي إلى خلع ملابسه والمشي عاريًا، وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة".

- مخدر الفودو

وفقًا لتقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية في 2016، فإن الفودو هو الاسم التجاري لمخدر "البنتيدرون"، يباع على هيئة مستحضرات عشبية يتم رشها بالمادة المذكورة، وكان يستخدم في الأصل كمخدر للحيوانات الضخمة مثل الفيلة والثيران.

يتسبب تعاطيه في "خلل مؤقت في الذاكرة والإدراك ومراكز التحكم بالجهاز العصبي"، وقد تتسبب جرعة زائدة في حدوث تشنجات شديدة قد تفضي إلى الموت، بالإضافة إلى أن تعاطيه بشكل متكرر يسبب الهذيان.

- مخدر الاستروكس

بحسب ما ذكره الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان صدر عن الوزارة، مايو الماضي، فإن "الاستروكس يعد من أكثر المواد المخدرة خطورة، وتتمثل أعراضه فى فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهذيان والهلوسة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، والقىء، وبعض حالات الإغماء، والخوف الشديد من الموت، والشعور بالاحتضار والسكتة القلبية والتشنجات".