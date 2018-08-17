عرض الإعلامي أحمد فايق في برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، متحف شركة "بانسونيك" لمستقبل المنازل الذكية في العالم.

وظهر "المطبخ" في منزل المستقبل، وهو يعمل بأوامر صوتية، وقامت موظفة الشركة بعمل كوب شاي باستخدام التكنولوجيا، حيث وضعت "براد" الشاي تحت صنبور المياه، وأمرت الصنبور صوتيًا أن يملأ البراد بمقدار كوب الشاي، وبالفعل ملئه ثم وضعته على البوتوجاز وأمرته بغلي الماء، ليرد عليها البوتوجاز صوتيًا بأنه سيستغرق 5 دقائق.

وذكر "الروبوت" الموجود بالمطبخ السيدة بموعد عودة أطفالها من المدرسة، واقترح عليها أن يعد بعض الأكلات ذاكرًا لها السعرات الحرارية الموجودة بكل صنف، وذلك بخلاف التواصل الفعال بين السيدة و"الروبوت" الموجود في المطبخ، والذي يساعدها في إتمام الوجبات.

ولفت فايق إلى أن هذا النوع من المطابخ الذكية سيكون متاح للجمهور، ومنتشر في جميع أنحاء العالم بين عامي 2020 و2030.