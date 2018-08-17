عرض الإعلامي أحمد فايق في برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، متحف شركة "بانسونيك" لمستقبل المنازل الذكية في العالم.

وظهرت موظفة شركة "بانسونيك"، وهي تشرح غرفة نوم المستقبل، إذ أنه بمجرد أن يستلقي الشخص على السرير يرى على سقف الغرفة درجة حرارة جسمه وضغط الدم ورسم القلب.

وأوضحت موظفة "بانسونيك"، أن الاستيقاظ من النوم في الغرفة الذكية سيكون عن طريق تشغيل الأصوات الطبيعية للأشجار والعصافير، وتعرض عليك حالة الأرصاد الجوية على سقف الغرفة ودرجة الحرارة المتوقعة، واحتمالية سقوط الأمطار، وذلك قبل القيام من على السرير ومغادرته.