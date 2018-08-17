بالفيديو| محمد حماقي يتعاقد مع حمدي بدر لإدارة أعماله

اجتمع الفنان محمد حماقي، مع حمدي بدر مدير أعماله الجديد، ومنة شومان مديرة أعماله السابقة، لنقل أعماله من منة إلى حمدي في خطوة هي الأولى من نوعها.

وجاء اختيار حماقي لبدر بعدما قدمه حمدي في الفترة السابقة في بعض أعمال حماقي، منها برنامج "ذا فويس" وعدد من التعاقدات، وأدى ذلك إلى وجود تفاهم كافي بين حمدي ومنة، لإنهاء إجراءات نقل إدارة الأعمال داخل مكتب حماقي.

وأكد حماقي على عدم وجود أي مشكلات من أي نوع بينه وبين مديرة مكتبه منة شومان، إلا أنه لظروف خاصة بمنة وحدها، اتجه حماقي لتلك الخطوة باختيار حمدي بدر، لأنه كان الأنسب، على حد وصف حماقي، بسبب التفاهم الكبير بينهما في العديد من تفاصيل عمله في الفترة السابقة.

ووعد حمدي بدر، في أول لقاء كمدير مكتب حماقي رسميا، بتقديم المزيد في الفترة المقبلة للنجم حماقي، لتقديم الأفضل دائما لجمهوره، كما اعتادوا من نجمهم المفضل، واستعدادا لطرح ألبومه المقبل.