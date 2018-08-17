قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الطلبة المسجلين بالصف الأول الثانوي هذا العام، سيحصلون على "تابلت" كبداية لتطبيق نظام التعليم الجديد.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه سيتم توزيع 750 ألف "تابلت" على الطلاب، مشيرًا إلى أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي أمر بطباعة الكتب ورقيًا وتوزيعها على الطلاب أيضًا، حتى لا يحدث لهم تحول مفاجئ في طرق الدراسة.

وأوضح خيري أن الطلاب لن يدفعوا أي مبالغ مالية للتأمين على الـ"تابلت"، وأنهم سيحصلون عليه بدون أي مقابل، مشيرًا إلى أن الـ"تابلت" صنع محليًا بجودة عالية، وسيكون هدية الوزارة للطلاب.