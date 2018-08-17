ترامب: سنخنق تركيا من أجل القس برانسون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم".

وقال ترامب عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل برئ، لكننا سنخنق تركيا".

وكانت محكمة تركية رفضت، أمس الأول الأربعاء، مجددا الإفراج عن القس الأمريكي المحتجز، وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب، مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، بحسب "فرانس برس".

وضاعف ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، الأسبوع الماضي، ما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية.

وبرانسون متهم بدعم محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل نحو عامين، وينفي القس الأمريكي، الذي يحاكم بتهم الإرهاب، الاتهامات.

وقال محاميه سابقا، إن موكله قدم التماساً إلى محكمة تركية لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية، وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.