لقيت ربة منزل وابنها مصرعهما في حريق بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، مساء أمس، بسبب تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي جرجا والمصابين لمستشفي سوهاج العام.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة جرجا بنشوب حريق بشارع المزلقان البحري، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك علاء الدين عبد المعطي عبد الله، 57 عاما عامل – ويقيم بذات الناحية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة كلاً من نجاه حسن عبد الله، 50 عاما ربة منزل زوجة مالك المنزل، وابنها الحسيني علاء الدين عبد المعطي، 9 سنوات وإصابة كل من مالك المنزل، إيمان علي بلال، 38 عاما ربة منزل، أدهم صلاح علاء الدين، 6 سنوات، مريم صلاح علاء الدين، 3 سنوات ابني الثانية بحروق من الدرجات الثلاث متفرقة بالجسم، بسؤال نجل شقيق مالك المنزل رباح رمضان عبد المعطي، 21 عاما طالب ويقيم بذات الناحية أرجع سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز فـي وجود مصدر حراري وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1856 إداري القسم لسنة 2018،وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.