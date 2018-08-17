أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية بمحطة قطارات الجيزة، لمتابعة سفر المواطنين لمحافظاتهم، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال عرفات لكاميرا برنامج "مساء DMC"، إن القطارات تنقل في فترة الأعياد 6 أضعاف العدد الطبيعي الذي تنقله في نهايات الأسبوع.

وأوضح أن حجم ركاب القطارات في الأيام العادية يزيد عن السعة القصوي للقطارات بمعدل 1.3، وأن الضغط في الأعياد يتراوح بين 4 و6 أضعاف السعة العادية.

ولفت وزير النقل إلى أن البينة التحتية للسكك الحديدية لم تطور منذ 55 عاما، مؤكدا أنه لا يستطيع تقليل أوقات التقاطر بسبب ذلك.