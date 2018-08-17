أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بسقوط 27 قتيلا من ميليشيات الحوثي في قصف لمقاتلات التحالف العربي على مواقعهم بمديريتي الدريهمي وبيت الفقية.