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أحدث الأخبار

طفل يصيب شقيقته بطلق ناري في البطن أثناء عبثه ببندقية آلية في سوهاج

طفل يصيب شقيقته بطلق ناري في البطن أثناء عبثه ببندقية آلية في سوهاج

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن موعدها بسبب أعمال الصيانة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن موعدها بسبب أعمال الصيانة

رفع الاستعداد وإلغاء الإجازات في المجازر استعدادا لعيد الأضحى المبارك

رفع الاستعداد وإلغاء الإجازات في المجازر استعدادا لعيد الأضحى المبارك

أمن الغربية يحرر محاميا اختطفه عاطلين: "باع أوراق قضية لخصمهما"

أمن الغربية يحرر محاميا اختطفه عاطلين: "باع أوراق قضية لخصمهما"

بالصور| ماراثون للجري والمشي لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

بالصور| ماراثون للجري والمشي لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

إصابة 9 مواطنين جراء مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

إصابة 9 مواطنين جراء مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

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«عيد المصريين عيدين».. «الأضحى والعذراء»

«عيد المصريين عيدين».. «الأضحى والعذراء»

ستات «حارة المنوفية» فى الخدمة: الجزّارة وصانعة الرقاق وبائعة الفراخ

ستات «حارة المنوفية» فى الخدمة: الجزّارة وصانعة الرقاق وبائعة الفراخ

«معاً لإنقاذ إنسان»: نستقبل 4 حالات «فوق 18 سنة» أسبوعياً

«معاً لإنقاذ إنسان»: نستقبل 4 حالات «فوق 18 سنة» أسبوعياً

صناديق قمامة داخل المينى باص: النظافة بالذوق أو بـ«العافية»

صناديق قمامة داخل المينى باص: النظافة بالذوق أو بـ«العافية»

«على»: قرايبى رمونى بعد أبويا ما مات.. وأولاد الحلال لمّونى من الشارع وجابونى الدار

«على»: قرايبى رمونى بعد أبويا ما مات.. وأولاد الحلال لمّونى من الشارع وجابونى الدار

«حسين»: كنت بشحت عشان آكل و«التضامن» أنقذتنى من الجوع

«حسين»: كنت بشحت عشان آكل و«التضامن» أنقذتنى من الجوع

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