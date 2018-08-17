قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن حجوزات تذاكر القطارات الإضافية لعيد الأضحى المبارك ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع نقل مليون و250 ألف راكب في جميع رحلات الوجه القبلي والبحري، اليوم، تزامنا مع بدء ثالث أيام إنطلاق رحلات العيد.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، إن هناك مقاعد شاغرة حتى الآن، وأن هناك رقابة شديدة على جميع منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لمنع تسربها للسوق السوداء، موضحا أن العمل يسير على قدم وساق لاستيعاب جموع المسافرين خلال أيام إجازة العيد، مؤكدا أنه تم إلغاء جميع الإجازات لقيادات الهيئة، لمتابعة جركة مسير القطارات من داخل غرفة العمليات المركزية.