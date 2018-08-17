توفي والد المخرج أحمد خالد أمين، صباح اليوم، إثر إزمة صحية، ولم يتحدد بعد موعد تشييع الجثمان أو مكان العزاء.

كان المخرج الشاب طالب محبيه بالدعاء لوالده لتجاوز أزمته الصحية قبل وفاته، اليوم.