اجتمعت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الأداري مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر وزارة التخطيط، أمس، وذلك بهدف مناقشة وبحث أوجه التعاون المشترك والإطلاع على آخر المستجدات فيما يخص تطوير العملية التعليمية.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان ما يتعلق بتخصيص مبلغ حوالي 3 مليار جنيه لدعم مشروع "تابلت لكل طالب"، على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن، وهو المشروع الذي يقع في إطار تطوير العملية التعليمية ومدها بأحدث الوسائل التكنولوجية، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، أن جُملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية للتعليم قبل الجامعي خلال العام المالي 18/2019 تبلغ حوالي 89 مليار جنيه، تُشكل مصروفات الأجور منها نسبة 80% في حين تمثل الاستثمارات نسبة 11.3%. ويتضح أن برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسي يستحوذ على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج، وبنسبة 66%.

وحول حملة "أبدأ مستقبلك" التي دشنها مشروع "رواد 2030" بوزارة التخطيط بالتعاون مع وزاراتي التربية والتعليم والتجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت السعيد أنه سيتم البدء في تدريب وتنمية وعي المعلمين ببرامج ريادة الأعمال من 26 أغسطس الجاري حتى الأول من فبراير 2019 بمحافظة القاهرة وأغلب محافظات الصعيد ووجه بحري والدلتا علي أن يتم البدء كمرحلة أولي في محافظات الأسكندرية، مطروح، الغربية، كفر الشيخ، والمنوفية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة التخطيط علي ضرورة توفير خطة تفصيلية وتقييم ورد فعل المدرسين والطلبة على الحملة والتي تهدف إلى تقديم دورات تدريبية للمعلمين لإعادة نشرها على الطلاب في المدارس من خلال جلسات وأنشطة مختلفة تهدف إلى إعداد جيل من النشئ قادر على الإبداع والابتكار والتوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر وصفات وفكر رائدي الأعمال منذ مرحلة المدرسة.وفيما يتعلق بشئون الاصلاح الإدارى وإعادة الهيكلة فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة وأهمية ميكنة الإدارات والمديريات التعليمية وذلك بهدف استخراج قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي، أن الهدف الأساسي هو إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة وتحقيق الجودة الشاملة فى التعليم، مع رفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من أجل توفير تعليم يتسم بالجودة العالية علي مستوى المعلم والمناهج، ومسايرة نظم التعليم والتعلم للمعايير الدولية لزيادة تنافسية النظام التعليمى مع اتاحة الخدمة التعليمية لجميع الطلاب دون تمييز.

وأضاف شوقي، خلال اللقاء، أنه توجد 7 برامج أساسية لتطوير التعليم قبل الجامعي هي برامج تنمية وتطوير مرحلة رياض الأطفال، تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسي، تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي العام والفني، تنمية وتطوير التعليم لذوى الاحتياجات الخاصة، تنمية وتطوير التعليم المجتمعي، تنمية وتطوير الادارة التعليمية، واخيرا برنامج محو الأمية وتعليم الكبار، موضحا أنه خلال 7 سنوات سيتم توفير أكثر من مليار جنيه وهي تكلفة امتحانات الثانوية العامة وذلك بعد إتاحة الامتحانات عبر Cloud System (نظام سحابي) مما يعمل على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.