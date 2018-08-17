أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن شروط ومعايير اختيار المشاركين ببرنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" والذي سينفذه المشروع بالتعاون مع الجامعة الامريكية في القاهرة، بهدف تنفيذ برامج تدريبية لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر وتعجيل نمو رواد الأعمال ليصبحوا قادة السوق العالمي في المستقبل.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البرنامج يقدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في مجالات إدارة المشروعات، والمخاطر، والتسويق، والعمليات والجودة، وتشجيع الابتكار، والموارد البشرية لرجال الأعمال، والتمويل لغير المؤسسين الماليين والشركات الناشئة، وكذلك التمويل والتقييم للشركات الناشئة، مضيفة أنه في نهاية الدورة التدريبية سيقوم المتدرب بعمل مشروع ليطبق علي أرض الواقع ما تعلمه واكتسبه من خبرات ومهارات خلال مدة الدورات التدريبية.

أضافت وزيرة التخطيط أن الهدف الأساسي من البرنامج هو مساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشروعات جديدة وإدارة أعمالهم بفعالية من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة للنجاح في مختلف مجالات الشركات الناشئة، في إطار مشروع رواد 2030 الذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وأعلنت الدكتورة غادة خليل مدير المكتب الفني لوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030، عن معايير وشروط اختيار المشاركين في البرنامج والتي تتمثل في أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون حاصل على مؤهل جامعي، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عاما ولا يزيد على 45 عاما، مع توافر القدرة على الفهم والتواصل باللغة الإنجليزية على الأقل بشكل متوسط أو متقدم، ويفضل الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الاعمال، مع القدرة على الالتزام طوال مدة البرنامج في عطلات نهاية الأسبوع لمدة 4 أشهر.

وأضافت خليل أنه على من يرغب في التقدم والاشتراك في البرنامج ملء استمارة التقديم الموجودة على الموقع الإلكتروني لمشروع رواد 2030 WWW.Rowad2030.com في موعد أقصاه 8 سبتمبر 2018، على أن يتم التواصل مع المؤهلين تمهيدا لمرحلة المقابلات الشخصية.