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أمن الغربية يحرر محاميا اختطفه عاطلين: "باع أوراق قضية لخصمهما"

أمن الغربية يحرر محاميا اختطفه عاطلين: "باع أوراق قضية لخصمهما"

بالصور| ماراثون للجري والمشي لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

بالصور| ماراثون للجري والمشي لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

إصابة 9 مواطنين جراء مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

إصابة 9 مواطنين جراء مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

ضبط 8 سلاحف مهددة بالانقراض في حملة بـ"بلقاس" في الدقهلية

ضبط 8 سلاحف مهددة بالانقراض في حملة بـ"بلقاس" في الدقهلية

الخارجية الجزائرية تتدخل لإنقاذ 6 طلاب متهمين بالاغتصاب في التشيك

الخارجية الجزائرية تتدخل لإنقاذ 6 طلاب متهمين بالاغتصاب في التشيك

توقف الصيد ببحيرة البردويل 9 أيام خلال إجازة عيد الأضحى

توقف الصيد ببحيرة البردويل 9 أيام خلال إجازة عيد الأضحى

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«عيد المصريين عيدين».. «الأضحى والعذراء»

«عيد المصريين عيدين».. «الأضحى والعذراء»

ستات «حارة المنوفية» فى الخدمة: الجزّارة وصانعة الرقاق وبائعة الفراخ

ستات «حارة المنوفية» فى الخدمة: الجزّارة وصانعة الرقاق وبائعة الفراخ

«معاً لإنقاذ إنسان»: نستقبل 4 حالات «فوق 18 سنة» أسبوعياً

«معاً لإنقاذ إنسان»: نستقبل 4 حالات «فوق 18 سنة» أسبوعياً

صناديق قمامة داخل المينى باص: النظافة بالذوق أو بـ«العافية»

صناديق قمامة داخل المينى باص: النظافة بالذوق أو بـ«العافية»

«على»: قرايبى رمونى بعد أبويا ما مات.. وأولاد الحلال لمّونى من الشارع وجابونى الدار

«على»: قرايبى رمونى بعد أبويا ما مات.. وأولاد الحلال لمّونى من الشارع وجابونى الدار

«حسين»: كنت بشحت عشان آكل و«التضامن» أنقذتنى من الجوع

«حسين»: كنت بشحت عشان آكل و«التضامن» أنقذتنى من الجوع

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