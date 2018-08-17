أنهت محافظة قنا استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، برفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل على مدار اليوم متصلة بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمحافظة لتلقي شكاوى.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن مديرية التموين بقنا اتخذت كافة التدابير اللازمة للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالسلاسل التجارية والمنافذ التموينية حيث وفرت قرابة 25 طن لحوم سوداني وبرازيي وخراف، كما جرى التنبيه المواد البترولية بمحطات الوقود والغاز الصب لتعبئة وتوفير أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية واستمرار عمل المخابز في إنتاج الخبز طوال أيام العيد مع توفير أرصدة الدقيق الخاص بالمخابز والدقيق الحر بالأسواق.

وشدد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق بالتعاون بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين للتفتيش على المخابز ومحال بيع اللحوم البلدية والمجمدة وكافة السلع الغذائية للاطمئنان على سلامة المعروض منها، مؤكدا أنه جرى وقف الإجازات لمفتشي التموين، لافتا إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات بالمديرية وجميع الإدارات التموينية لمتابعة وفحص أي شكاوى من المواطنين.

وأضاف كما جرى تجهيز عدد 98 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة الـ9، لافتا إلى أنه جرى توفير خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة منها، ورفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية مع الدفع بعدد 97 سيارة إسعاف في أماكن تجمع المواطنين وساحات الصلاة والمتنزهات العامة وعلى الطرق الداخلية والإقليمية بالمحافظة، مضيفا أنه جرى إلغاء كافة الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ طوال أيام العيد.

وأشار إلى أن الزراعة بصدد تشكيل لجان ونوبتجيات على مدار اليوم لمتابعة حماية الأراضي ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال فترة إجازة العيد وإزالتها بشكل فوري بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية المختصة.