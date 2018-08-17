تلبية للطلبات الواردة من الشركات الدولية والمحلية الراغبة للتقدم لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير، قررت اللجنة الخماسية المتخصصة لدعم هيئة المتحف المصري الكبير و المجموعة الاستشارية في إعداد مستندات الطرح و التعاقد لإدارة و التشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، تمديد موعد التقدم للتأهيل المحدد بدعوة التأهيل السابق نشرها في يونيو الماضي، والتي جاءت تزامنًا مع الإعلان عن افتتاح مشروع المتحف المصرى الكبير بشكل نهائي في عام 2020.

وقال اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الخماسية المتخصصة لدعم هيئة المتحف المصري الكبير و المجموعة الاستشارية في إعداد مستندات الطرح و التعاقد لإدارة و التشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، أنه تم تمديد الموعد النهائي لإستلام مستندات الـتأهيل إلى عصر يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018، مع إعتبار هذه المهلة نهائية وذلك حرصاً على الالتزام بخطة الافتتاح النهائي لمجمع المتحف فى عام 2020.

و أشار اللواء مفتاح إلي أنه سيتم فتح مستندات الـتأهيل التى تم إستلامها في جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 مؤكدا علي أنه تم أيضا تم تمديد الموعد النهائي لإستلام طلبات زيارة موقع المتحف إلى يوم 6 سبتمبر2018. كما يمكن للشركات الحصول على مستندات التأهيل من الموقع الإلكترونى والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.الجدير بالذكر ان وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والآثار أعلنت في 10 يونيو الماضي، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متاحف العالم حيث تبلغ مساحته 500,000 متر مربع يضم فيها آثار حضارة واحدة.

فالمتحف يحتوى على 100,000 قطعة آثرية (50,000 معروض و 50,000 بالمخازن) تمثل حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني فى مساحة 92,000 متر مربع، و سوف يتم افتتاحه مكتملا عام 2020.

كما يضم مجمع المتحف متحفا للطفل ومركز للترميم وصيانة وتخزين الآثار مجهز باجهزة علي مستوي رفيع من التقنية الحديثة، والبحث العلمي والتثقيف المتحفي، والمشروع مزود بأحدث وسائل العرض المتحفي والتأمين في العالم.

و يضم المتحف أيضا مجموعة من المحال التجارية و 10 مطاعم منها اثنان مطلين على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تسع إلى ألف شخص وصالة عرض سينمائي تسع إلى 500 فرد، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراضو سوف تتولي وزارة الآثار وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الآثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفي ومسؤولية تأمينها.