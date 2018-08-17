أصيب صياد برش خرطوش في مشاجرة بين صيادين في منقطة "الغصنة" بمدينة المطرية في محافظة الدقهلية، اليوم، وتبين أن زميله في المشاجرة أصابه عن طريق الخطأ.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد حجي، مدير مباحث المديرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بمنطقة "الغصنة" دائرة مركز المطرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان المشاجرة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "نعمة الله. م" 36 سنة صياد "طرف أول"، و"محمود. م"، 23 سنة عاطل مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيسر، و"حسن. ح"، 27 سنة صياد "طرف ثان".

وتمكنت المباحث من ضبط الطرفين لخلافات مالية بينهم وتبين أن "حسن. ح"، هو ما تسبب في إصابة زميله في المشاجرة عن طريق الخطأ.

وبتفتيش الطرفين ضبطت بحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش وفرد خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.