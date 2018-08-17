أجرى قسم التجميل والنظافة بمجلس مدينة العريش، عملية موسعة لتنظيف شاطئ المدينة حتى يستقبل المصطافين من أهالي المحافظة في العيد.

وقال القسم الإعلامي بمجلس المدينة، إن قسم النظافة والتجميل أزال الأتربة والقاذورات من الكورنيش، لتهيئة المنطقة لاستقبال المصطافين والمحتفلين بالعيد.

وأضاف إعلام المجلس، أنه جرى تركيب وصيانة كشافات الإضاءة بطوال الشاطئ الممتد من الريسة شرق المدينة حتى المساعيد غرب المدينة.

وشدد مجلس المدينة على أصحاب المقاهي والكافيهات بمنطقة الساحل الاهتمام بعملية النظافة أولا بأول، وعدم السماح برمي الأوراق وبواقي الطعام ومخلفات الشراب في رمال الشاطئ.

وقال إيهاب بيتا، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن فريق المنقذين الخاص بالشباب والرياضة سيواصل عملية توزيعه بطول الشاطئ تحسبا لغرق الأشخاص

وشدد بيتا على الأسر بضرورة مراقبة الأولاد أثناء السباحة، ومنعهم من دخول البحر حال وجود دوامات في المياه التي تأتي حال هبوب الرياح الشمالية، والتي تتسبب في سحب الأولاد إلى منطقة الغرق العميق داخل المياه.

وطالب مدير الشباب والرياضة الأهالي، بضرورة الاستماع إلى تعليمات المنقذين، الذين يحددون أماكن معينة للسباحة بعيدا عن التيارات المائية والدوامات

وأصدر اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، تعليمات إلى المديريات بتذليل جميع العقبات أمام الأهالي، ورفع حالة الطوارئ في العيد، وفتح خطوط العمليات والمراقبة طوال أيام العيد بالتعاون بين جميع المديريات والأقسام، وعلى رأسها الصحة والتموين والشباب والرياضة.