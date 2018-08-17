أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بحث ودراسة إقامة مقرات جديدة للنيابات العامة بالمحافظة في بعض الأماكن والمناطق التي تتطلب ذلك خاصة منطقة مدينة الإسماعيلية الجديدة.

وأشار المحافظ في تصريحات خاصة، إلى أن زيارة النائب العام المستشار نبيل صادق، جاءت مثمرة واستهدفت مرفق قناة السويس ومتابعة سير وانتظام العمل بالهيئة والتعرف على ما جرى إنجازه خلال تلك الفترة من مشروعات وإنجازات، بحضور المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لمنطقة القناة، والمستشار فيصل الطحاوي المحامي العام الأول لمحافظة بورسعيد، والمستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام الأول لمحافظة الإسماعيلية.