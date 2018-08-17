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فتاة تحرق جسدها بسبب رفض خطبتها بالإسكندرية.. جدها مات "من الصدمة"

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للمرة الثانية خلال شهر.. "إياد" أحدث ضحايا البالوعات المفتوحة بالبحيرة

للمرة الثانية خلال شهر.. "إياد" أحدث ضحايا البالوعات المفتوحة بالبحيرة

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5 أسباب تدفع الحكومة لإغلاق "القومية للأسمنت"

خاص| المدير الفني للاتحاد السكندري يكشف عن ثغرة الترجي قبل مواجهة الأهلي

خاص| المدير الفني للاتحاد السكندري يكشف عن ثغرة الترجي قبل مواجهة الأهلي

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«معاً لإنقاذ إنسان»: نستقبل 4 حالات «فوق 18 سنة» أسبوعياً

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