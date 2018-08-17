قالت شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار جميع السلع الغذائية مستقرة، وإن هناك انخفاضا كبيرا لأسعار الأرز بالسوق الحر بعد توافره في المخصصات التموينة، وكذلك شهدت أسعار السكر أيضا انخفاضا طفيفا.

وأضافت أن الشعبة ستشرف على مبادرة السلع الغذائية، اليوم، التي تشترك فيها الغرفة التجارية في الجيزة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وأكد يحيى كاسب رئيس الشعبة، أن الشعبة ستشرف على مبادرة السلع الغذائية، اليوم، في 9 منافذ بمحافظة الجيزة، موضحا أن أسعار السلع التي ستطرح في المبادرة ستكون منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بالقطاع الخاص، علاوة على توافر جميع السلع الغذائية في تلك المنافذ، وتوافر اللحوم بأسعار منخفضة.

وأوضح كاسب أن توزيع السلع الغذائية واللحوم سيكون في 9 منافذ بالميادين الرئيسية، وهي حدائق الأهرام، وكوبري الخشب، والعمرانية، والمنيب، وميدان الجيزة، وميدان فودافون بـ6 أكتوبر، وأم المصريين، وإمبابة والوراق والطوابق بشارع فيصل.

وفي السياق ذاته، قال هشام الدجوي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الأرز في السوق الحر شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع سعر الكيلو من 12 و15 جنيها إلى 9 جنيهات.

وأرجع الدجوي، سبب التراجع إلى توافر الأرز على البطاقات التموينية، مما أحدث عملية ارتداد للأسعار في السوق الحر، مشيرا إلى أن الأرز التمويني متوافر لدى البقالين التمويينين على مستوى الجمهورية بنسة تزيد على 90%.

وأضاف عضو الشعبة، أن الشهور الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار الارز نظرًا لقلة المعروض في السوق، حيث إنه لم يكن يتوافر سوى 40% فقط لدي البقالين، وكان ذلك سببا في ارتفاعه بالسوق الحر، موضحا أن السكر التمويني متوفر بنسبة 100% ولا يوجد به أي عجز، وكذلك الزيت وباقي السلع التموينية الأخرى.

فيما قال طارق أبو السعود عضو الشعبة، إن أسعار السلع الغذائية بالسوق الحرة مستقرة، حيث تراوح سعر كيلو السكر بين 8 و8.5 جنيه، والأرز بين 7 و8.5 جنيها للكيلو، والأرز المعبأ بين 9 و12 جنيها للكيلو، والشاي سعر الباكو الـ40 جراما بـ3.5 جنيه.