قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع القانون الخاص بتعديل القانون العقارية، والذي يعكف علي تجهيزه، لم ينتهي من إعداده بعد، ومن المقرر وضع التصور الأخير له خلال الأسابيع المقبلة لتقديمه لمكتب البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لإحالته للجنة المختصة خلال دور الانعقاد المقبل.

وأضاف معتز، في تصريحات لـ "الوطن"، أنه طلب من الأمانة العامة للبرلمان لمخاطبة وزارة المالية، لارسال كافة البيانات الخاصة بالضريبة العقارية لوضعها في عين الاعتبار خلال وضع التشريع الجديد، مشيرًا إلى أن انه سيتقدم بالقانون بصفته الشخصية كنائب وليس كلجنة الاسكان.

وأوضح أن التشريع في حالة موافقة البرلمان عليه، لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وبعد الانتهاء منه وعرضه علي اللجنة المختصة سيتم استدعاء الحكومة للإطلاع عليه وإبداء الرأي فيه.

وكان سبق لرئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، قد أكد في حواره لـ"الوطن"، في شهر أبريل الماضي، أن هناك تعديلات جديدة يجب إجراؤها على الضريبة العقارية، خصوصًا وأن التشريع الحالي غير دستوري.