أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بدء تنفيذ 3 مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بتكلفة استثمارية قدرها 5 و2 دولار وتشمل تلك المشروعات عدة أنشطة متنوعة منها تصنع كافة المنتجات البلاستيكية عالية الجودة بأشكالها وأحجامها المختلفة لاستخدامها في كافة الأنشطة والمجالات والأغراض المتنوعة ومشروع لتصنيع وإنتاج كافة أنواع الجوارب ومشروعا آخر للخدمات البترولية وتشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها 7559 مترا مربعا.

وأشار المحافظ إلى استكمال أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية لباقي المنطقة لاستيعاب التوسعات المستقبلية وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة وسبل دفع عجلة العمل بها، لافتا إلى الموافقة على عدد من طلبات المستثمرين بزيادة المساحات المخصصة لبعض المشروعات القائمة نظرا لتوسعاتها والموافقة على إضافة أنشطة جديدة واعتماد زيادات التكاليف الاستثمارية للبعض الآخر.