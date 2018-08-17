أكدت تقارير قادمة من غانا وتحديدًا من موقع "غانا سوكر نت"، أن أكبر فريق في النجوم السوداء، أشانتي كوتوكو قرر العودة بقوة على الساحة الإفريقية من جديد ومنافسة الأهلي والزمالك، بجانب مازيمبي الكونغولي وأندية شمال إفريقيا الكبيرة.

الفريق الغاني الذي ابتعد عن المنافسة الإفريقية والذي كان يقارع الأهلي والزمالك في أواخر القرن الـ20، تراجع واختفي عن الساحة الإفريقية، حيث أصبح يخرج من المراحل الأولى من البطولة.

وتعد آخر بطولة إفريقية فاز بيها الفريق كان عام 1983 وهي بطولته الثانية من دوري الأبطال، كما أن آخر نهائي له كان في الكونفدرالية الإفريقية عام 2004 وخسره أمام نادي هارتس أوف أوك الغاني بركلات الترجيح.

وأعلن رئيس الفريق الغاني صاحب بطولاتي دوري أبطال إفريقيا "جورج أمواكو" أنه يرغب بعقد صفقات قوية تساعد الفريق الذي رشح لفريق القرن في إفريقيا للعودة مجددًا كمنافس شرس للأندية الكبرى في القارة السمراء.

وأكمل "أمواكو" في تصريحات نقلها الموقع الغاني: من المهم أن نمتلك لاعبين لهم تأثير واضح.. كوتوكو لا يجب أن تقتصر رؤيته على المنافسة المحلية، وذلك يؤكد على رغبته في ضم لاعبين على أعلى مستوى لعودة الفريق ضمن الأفضل في إفريقيا ثانيًا.

وأضاف: "يجب أن نفكر في كيفية مواجهة أندية مثل الأهلي وكيفية التغلب عليه.. أو أن نواجه مازيمبي ونهزمه، وكذلك الزمالك ونفوز عليه فهو أمر يجب أن نضعه في الحسبان مثلما كان في سنوات مضت".

ولكن استطراد حواره قائلا إن فريقه لا يزال بعيدا عن هذه الطموحات، لكن الرئيس التنفيذي للفريق الغاني أكد أنه لديه خطة تتمثل في تدعيم كونوكو من أجل تقليص الفارق.

يبدو أن كوتوكو يريد العودة من جديد لإفريقيا الفريق الذي لديه سجل رائع في بطولات القارة السمراء فقد خسر الفريق الغاني 7 بطولات من ضمنها 5 نهائيات دوري أبطال إفريقيا