قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة للمجالس النيابية، ورئيس بعثة الحج، إن عدد حالات الوفاة مستقر عند 17 حالة.

وأضاف، مروان أن البعثة الطبية، قامت بتوقيع الكشف الطبي، على 51491حالة ومتابعة بعض الحالات داخل غرفهم بمحال اقامتهم وتم عمل 96 جلسة غسيل كلوي لـ 25 حالة مرضية وتخصيص 34 عيادة في مكة و2 بالمدينة والاتفاق مع السلطات السعودية على نقل الحالات الحرجة إلى منى وعرفات بسيارات مجهزة لأداء فريضة الحج.

وطالب مروان الحجاج المصريين الالتزام بالمواعيد المحددة في تنظيم التفويج والأخذ بالرخص والسكينة خلال أداء المناسك.