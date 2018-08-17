أدانت ‏وزارة الخارجية العراقية، اليوم، الضربات الجوية التركية على مناطق "سنجار" ضمن محور السكان المدنيين، بحسب بيان رسمي حصلت "الوطن" على نسخة منه.

وبحسب البيان فإن "في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة هذه الهجمات فإنها تنفي نفيا قاطعا وجود أي تنسيق بين بغداد وأنقرة بهذا الصدد".

وجددت الخارجية العراقية دعوتها إلى تركيا لمغادرة قواتها للاراضي العراقية التي تتواجد فيه معسكر "بعشيقة"، بالقرب من مدينة "الموصل"، باعتبار تواجدها مخالفا للاتفاقيات الدولية ومبدأ احترام السيادة المتبادلان.

وذكر البيان أن عمق العلاقات والتعاون المنشود بين العراق والجارة تركيا يجب أن يستند إلى رؤية موحدة في القضاء على الإرهاب بكافة اشكاله وبما يحافظ على حياة المدنيين العزل وابعادهم عن مناطق التوتر، على حد ما ورد بالبيان.

وتتواجد قوات تركية في "بعشيقة" بداعي المشاركة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، وهي القوات التي قالت "أنقرة" إنها دخلت بتنسيق مع العراق، إلا أن "بغداد" دوما ما تنفي ذلك.