ترأس اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث، حملة مكبرة بمنطقة قسم ثاني وثالث أكتوبر، أمس الخميس، لإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات المرورية بدوائر القسمين وإعادة الانضباط بالشارع المصري.

كما تفقد شحاتة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة التلاعب بالأسعار ولتحقيق توازن والإستقرار بمناطق كوبري الخشب بمنطقة بين السرايات وميدان الجيزة وميدان أم المصريين ومنطقة الوراق وميدان ليلة القدر بالسادس من أكتوبر وشارع الوحدة بإمبابة ومنطقة الطوابق بشارع فيصل.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية، والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور.