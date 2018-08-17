ارتفع عدد ضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة من الفلسطينيين إلى أكثر من 150 وشهيدين، في الجمعة الحادية والعشرين والتي حملت اسم "ثوار من أجل القدس والأقصى".

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الشاب كريم أبوفطاير 30 عاما، استشهد إثر إصابته برصاصة في الرأس قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت الصحة أن 156 أصيبوا بجراح مختلفة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بينهم 40 بالرصاص، فيما جرى معالجة عدد كبير ميدانيا، وأشارت الصحة إلى أن بعض المصابين أصيبوا بجراح بالغة الخطورة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

ووصل عشرات الآلاف من الشبان إلى مخيمات العودة الخمسة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار حيث أشعل شبان الانتفاضة إطارات السيارات لتشويش الرؤية أمام قناصة الاحتلال، فيما رفع عدد آخر إعلام فلسطين ومجسم لقبة الصخرة، وشارك قادة الفصائل في المسيرات على رأسهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ويحيى السنوار رئيس الحركة في غزة.

وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار استمرار المسيرات في الجمعة القادمة، وقال هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فسطين أن الشعب الفلسطيني أكد في هذه الجمعة إصراره على مواصلة المسيرة مهما بلغت درجة العدوان والحصار والأوضاع المعيشية الصعبة.

وأضاف في مؤتمر صحفي شرق غزة، أن هذه الجمعة تتزامن مع حرق المسجد الأقصى التي استهدفت المكانة الدينية للمسجد الاقصى حتى هذه اللحظة، واعتبر ان المشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه الجمعة وجهت رسائل مهمة من حيث التوقيت واهمية اللحظة السياسية الفارقة وفي ظل استمرار العدوان الشامل على شعبنا بان مسيرا العودة مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف.

وأضاف: "وجهت الجماهير رسائل لكل الأطراف المتآمرة على شعبنا أن لا مساومة على حقوقنا المتمثلة برفع الحصار بشكل كامل عن غزة ووقف كل أشكال العدوان"، واعتبر أن المسيرات وجهت رسالة واضحة إلى الفصائل والقوى المتحاورة في القاهرة أنها تعقد الأمل عليهم وتنتظر منهم أن يلتقطوا بجدية الجهود المصرية المشكورة من أجل الاتفاق على مجمل القضايا وعلى رأسها إنجاز المصالحة مرتكزين على مبدأ الشراكة، وأعلنت الهيئة أن الجمعة المقبلة هي جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية، تاكيدا على اعتزانا لجهودهم منذ انطلاق مسيرات العودة.