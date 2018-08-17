بالصور| خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا من خلال "أبلكيشن الموبايل"

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديدية، أنه بدأ بالفعل تشغيل "أبلكيشن" تجريبيا لحجز تذاكر القطارات عبر المحمول، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة برنامج الحجز الإلكتروني عبر التليفون المحمول بين الجمهور.

كما أوضح رسلان، أنه أصبح بالإمكان حجز تذاكر القطارات عبر هذا البرنامج، كما أن البرنامج حاليا في إطار التجارب لتلافي أي ملاحظات قبل تطبيقه بشكل عام ورسمي على الوجهين القبلي والبحري.

وتستعرض "الوطن" خطوات استخدام التطبيق بالصور.

أولا: يمكنك تحميل التطبيق من هنــــا.

1- اختيار تسجيل مستخدم جديد.

2- إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة واختيار كلمة المرور، وتحديد الاسم ورقم البطاقة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني.

3- مراعاة الموافقة على الشروط والأحكام قبل إنشاء الحجز.

4- يتيح التطبيق الاستعلام عن أسعار القطارات والمواعيد والمقاعد المتاحة، والحجز بموجب بطاقة ائتمانية صادرة عن أى بنك، ويتوجه الراكب الذي يحجز من خلال هذا التطبيق على مقعده بالقطار مباشرة، كما ينبغي أن يكون الراكب معه بطاقة الرقم القومى الحاجز بموجبها والبطاقة الائتمانية ويتم تغريمه في حال عدم توافرهما ومحاسبته باعتباره متهربًا من شراء التذكرة.