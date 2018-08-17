استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 270 بنيران الاحتلال في الجمعة الـ 21 والتي حملت اسم "ثوار من أجل القدس والأقصى".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الشاب كريم أبوفطاير 30 عاما استشهد إثر إصابته برصاصة في الرأس قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استشهد سعدي أكرم أحمد أبومعمر 27 عاما بعد إصابته شرق رفح.

وأضافت الوزارة، أن 270 مواطنا أصيبوا جرى علاج 166 في النقاط الطبية و104 بالمستشفيات من بين الإصابات 60 بالرصاص الحي.

ووصل عشرات الآلاف من الشبان إلى مخيمات العودة الخمسة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار حيث أشعل شبان الانتفاضة إطارات السيارات لتشويش الرؤية امام قناصة الاحتلال فيما رفع عدد اخر اعلام فلسطين ومجسم لقبة الصخرة.

وشارك قادة الفصائل في المسيرات على راسهم اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ويحي السنوار رئيس الحركة في غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا"الفلسطينية.